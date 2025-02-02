Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую ОВА и Новогродовскую ГВА.

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Олег Жужман погиб во время обстрела Донецкой области

Олег Жужман с 2021 года работал в Новогродовском городском совете на руководящих должностях, а с июля 2023 года он занимал должность заместителя начальника Новогродовской ГВА.

Коллеги и близкие вспомнят его как профессионала своего дела, отзывчивого доброжелательного человека, любящего отца, мужа и верного друга,

– написали в Донецкой ОВА.

В Новогродовском городском совете также отметили, что гибель Олега Жужмана – это большая потеря для громады.

Был образцом мужской порядочности и мужества, был не только профессионалом своего дела, но и отзывчивым, доброжелательным человеком, всегда готовым помочь и поддержать,

– говорится в публикации.

Редакция 24 Каналы выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Жужмана. Светлая память!

Стоит отметить, что Новогродовка – это город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Новогродовской городской общины. С сентября 2024 года Новогродовка находится под оккупацией российских войск.