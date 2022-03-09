Следовательно, свою отвагу показали жители Олешки в Херсонской области. Они вышли прогонять оккупантов.

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Люди без оружия гонят российскую армию

Демонстрация против россиян в Олешках была мирной. Люди вышли с символикой Украины. Они таким образом бесстрашно прогоняют оккупантов.

Демонстрация в Олешках: смотрите видео

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