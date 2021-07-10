В разгар лета Ольга Сумская не летит на зарубежные курорты, а путешествует по Украине. По дороге во Львов она с 19-летней дочерью остановилась вблизи поселка Клевань, где расположен Туннель любви. Аналогов этого объекта не найти ни в Европе, ни в мире.

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"Мы наконец доехали. Туннель любви. Посмотрите, какая красота", – прокомментировала актриса.

Для фотосессии на фоне известной туристической достопримечательности 54-летняя актриса выбрала легкое полупрозрачное платье нежно-лимонного цвета с принтом. Его звезда соединила с темными балетками. Волосы Сумская оставила распущенными и не стала наносить косметику. На свой возраст она выглядит фантастически!

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К слову, певица Оля Цибульская также планирует путешествовать по Украине: