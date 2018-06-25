Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение из Нацсовета – документ
Журналистка и известная телеведущая Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение с должности заместителя председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
В заявлении Герасимюк, которую обнародовало "Радио Свобода", она отметила, что просит уволить ее с занимаемой должности "в связи с невозможностью работать в сформировавшихся обстоятельствах".
Читайте также: Журналист Дмитрий Гнап заявил, что уходит в политику
На мой взгляд, в органе созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия. Сложилась негативная морально-этическая атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизируется,
– написала в своем заявлении Ольга Герасимюк.
По ее словам, "стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулятивной информации, которая носит клеветнический характер".
Герасимюк отмечает, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой нужно служить – под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".
В Нацсовете вопрос отставки Ольги Герасимюк с поста заместителя главы пока не комментировали.
Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение из Нацсовета
На эту должность она была назначена в июле 2014-го.