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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение из Нацсовета – документ

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Ольга Герасимюк
Ольга Герасимюк / Громадське радіо

Журналистка и известная телеведущая Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение с должности заместителя председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В заявлении Герасимюк, которую обнародовало "Радио Свобода", она отметила, что просит уволить ее с занимаемой должности "в связи с невозможностью работать в сформировавшихся обстоятельствах".

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На мой взгляд, в органе созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия. Сложилась негативная морально-этическая атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизируется,
– написала в своем заявлении Ольга Герасимюк.

По ее словам, "стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулятивной информации, которая носит клеветнический характер".

Герасимюк отмечает, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой нужно служить – под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

В Нацсовете вопрос отставки Ольги Герасимюк с поста заместителя главы пока не комментировали.

Герасимюк Нацрада заява

Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение из Нацсовета

На эту должность она была назначена в июле 2014-го.

Теги: Новости Украины журналисты
Источник: 24 Канал
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