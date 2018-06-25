Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение из Нацсовета – документ

Журналистка и известная телеведущая Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение с должности заместителя председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В заявлении Герасимюк, которую обнародовало "Радио Свобода", она отметила, что просит уволить ее с занимаемой должности "в связи с невозможностью работать в сформировавшихся обстоятельствах".

Читайте также: Журналист Дмитрий Гнап заявил, что уходит в политику

На мой взгляд, в органе созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия. Сложилась негативная морально-этическая атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизируется,

– написала в своем заявлении Ольга Герасимюк.

По ее словам, "стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулятивной информации, которая носит клеветнический характер".

Герасимюк отмечает, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой нужно служить – под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

В Нацсовете вопрос отставки Ольги Герасимюк с поста заместителя главы пока не комментировали.

Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение из Нацсовета

На эту должность она была назначена в июле 2014-го.