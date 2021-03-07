Французский миллиардер Оливье Дассо трагически погиб 7 марта. Вертолет с политиком разбился при взлете в городе Тук.

Депутату Национальной ассамблеи Франции было 69 лет. Информацию о его смерти также подтвердил президент Эммануэль Макрон.

Читайте также В Киеве попрощались с первым главой МИД Украины Анатолием Зленко: фото

Глава Франции выразил соболезнования семье погибшего.

"Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть – большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими", – написал Эммануэль Макрон.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Детали авиакатастрофы

Издание Le Parisien сообщило, что Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета на острове Кальвадос. Один из богатейших людей Франции поехал в свой дом для отдыха в городе Довиль.

По предварительным данным Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации, вертолет Aerospatiale AS350 Squirrel разбился при взлете. Пилот вертолета погиб.

Полиция сейчас расследует все обстоятельства трагедии.

Что известно об Оливье Дассо