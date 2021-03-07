В авиакатастрофе погиб французский миллиардер и политик Оливье Дассо
Французский миллиардер Оливье Дассо трагически погиб 7 марта. Вертолет с политиком разбился при взлете в городе Тук.
Источник:Le Parisien
Депутату Национальной ассамблеи Франции было 69 лет. Информацию о его смерти также подтвердил президент Эммануэль Макрон.
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Глава Франции выразил соболезнования семье погибшего.
"Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть – большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими", – написал Эммануэль Макрон.
Детали авиакатастрофы
Издание Le Parisien сообщило, что Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета на острове Кальвадос. Один из богатейших людей Франции поехал в свой дом для отдыха в городе Довиль.
По предварительным данным Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации, вертолет Aerospatiale AS350 Squirrel разбился при взлете. Пилот вертолета погиб.
Полиция сейчас расследует все обстоятельства трагедии.
Что известно об Оливье Дассо
- Был старшим сыном французского миллиардера и политика Сержа Дассо. Оливье Дассо вместе со своими братьями и сестрой занимал 361 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes. Его состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов.
- После смерти отца он возглавил Dassault Group, в которую входит ведущая французская газета Le Figaro и самолетостроительная компания Dassault Aviation.
- Также Оливье Дассо был депутатом Национальной ассамблеи Франции от партии "Республиканцы". Активно выступал за возобновление смертной казни. В 2011 году он голосовал против принятия законопроекта о легализации однополых браков.
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