Удар за 2500 километров: в чем важность атакованного "Омского каучука"

Как сообщают мониторинговые каналы и OSINT-аналитики, после атаки беспилотников на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. При этом под удар попал расположенный по соседству новый логистический хаб компании Ozon площадью 40 тысяч квадратных метров.

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Что известно об "Омском каучуке"

Завод "Омский каучук" входит в группу компаний "Титан" и является одним из крупнейших производителей синтетического каучука, фенола и ацетона в России. Мощность этого промышленного объекта составляет около 2000 тонн продукции в сутки.

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Специальные полимерные связующие материалы, производимые на этом заводе, имеют критически важное значение для российского военно-промышленного комплекса. Изготавливаемые синтетические каучуки используются в качестве компонентов для твердого ракетного топлива.

Твердотопливные двигатели применяются в баллистических ракетах комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".

Взрывы в Омске: смотрите видео

Напомним, что 24 октября в московских аэропортах из-за угрозы атак беспилотников было задержано или отменено не менее 210 авиарейсов. Больше всего расписание нарушилось в "Шереметьево", а на сайте "Домодедово" даже перестали работать сервисы.