Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала оценил значение этого удара для российской нефтепереработки. Масштаб возможных последствий, по его мнению, выходит за пределы одного региона.

Омский НПЗ перерабатывает 21 миллион тонн нефти в год

Среди важных объектов на расстоянии почти 3000 километров Свитан называет Ямальский крест и Омский НПЗ. К заводу по нескольким трубопроводам поступает сибирская нефть, а годовой объем ее переработки составляет 21 миллион тонн.

Мы один раз до него добрались, но полностью не остановили. Сейчас ситуация немного лучше, то есть зона поражения уже больше,

– отметил Свитан.

По наведенной в эфире версии, удар нанесли модернизированные FP-1, которые пролетели 2600 километров до цели.

Пройти на крыле 2600 километров – это очень сложно. Во-первых, технически это сложно для самого дрона. Во-вторых, за почти 3000 километров пути российская ПВО могла бы несколько раз отработать,

– пояснил полковник.

Близость Казахстана "Свитан" связывает с возможностью значительно более короткого маршрута до Омска, однако это остается предположением. Основной версией в своей оценке он оставляет пролет FP-1 на 2600 километров.

Последствия удара могут ощутиться за пределами Омска

Возможную потерю завода Свитан считает серьезной проблемой для российского Зауралья. Омский НПЗ перерабатывал часть казахстанской нефти, а некоторые виды полученного топлива поставлял в Казахстан.

Сейчас россияне закрыли экспорт в Казахстан. Были запросы на авиационное топливо, но россияне не предоставили Казахстану авиационный керосин,

– заявил полковник.

Полковник не исключает, что Казахстан может прекратить поставки нефти в ответ на российские ограничения. Однако не берется утверждать, что его правительство примет такое решение.

В ближайшее время в этом регионе возникнут очень серьезные проблемы с топливом. Тем более что часть топлива шла на Дальний Восток, к Байкалу и дальше. Такие поставки были,

– прогнозирует Свитан.

Свитан объяснил сложность удара по Омскому НПЗ: смотрите видео