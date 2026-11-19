Реальное положение дел с российским диктатором в эфире 24 Канала описал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.

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Логистическая блокада и "дорога смерти"

По его словам, разговоры в кулуарах об обычной обиде Кремля не соответствуют масштабу катастрофы для оккупантов, ведь украинская операция окончательно разрушила миф о неуязвимости объекта. Несмотря на плотную вражескую ПВО и активные средства радиоэлектронной борьбы, защитники сумели нанести точные удары.

Как отметил эксперт, Керченский мост был ключевым объектом российской пропаганды, призванным демонстрировать силу захватчиков. Однако эта атака стала частью планомерной стратегии по уничтожению военно-логистических узлов врага на юге и на территории России – наряду с ударами по нефтебазе в Азове, Ильскому и Афипскому НПЗ, а также военным аэродромам Ахтубинск и Миллерово.

Мы ограничиваем их пространство для маневра, ограничивается гибкость российской логистики. Важен сам факт, что у противника была возможность воспользоваться мостом. Пока она существует – это постоянная угроза для нас. Поэтому врага нужно лишать ресурсов для обеспечения войск на Запорожском и Донецком направлениях– подчеркнул военный аналитик.

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Из-за серьезных разрушений переправы захватчики вынуждены перенаправлять грузы по сухопутному коридору из Ростовской области через оккупированные районы юга. Эта так называемая "дорога смерти" находится под постоянным огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому колонны врага несут ощутимые потери.

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Рекордные запуски ракет и угроза обстрелов

Болезненным ударом по Москве стало существенное наращивание Украиной собственного арсенала дальнобойных ракет. Военные значительно активизировали запуски отечественных модифицированных ракет "Нептун" и "Фламинго", использовав всего за месяц столько единиц, сколько за половину текущего года. Это полностью опровергает заявления российского Минобороны о якобы "уничтоженном украинском ВПК".

На фоне системных провалов на фронте и разрушения логистики Путин традиционно попытается сменить информационную повестку дня. Для этого Москва может готовить новые массированные ракетно-дроновые удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре под видом циничных "актов мести".

Ранее Дональд Трамп после встречи на саммите АТЭС также рассказал журналистам, что глава Кремля был в ярости из-за очередной результативной атаки на мост.