Соответствующее заявление о визите в Киев главы Франции глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал во время брифинга 9 февраля.

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Кулеба прокомментировал намерения Макрона

Министр отметил, что вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений во время визита Макрона в Украину не поднимали. А фразу французского лидера о" критичности ближайших дней " Кулеба объяснил собственными ощущениями Макрона как опытного политика.

Глава МИД подчеркнул, что разговор между Зеленским и Макроном 8 февраля был очень конкретный, однако никаких предательств не произошло.

Меня лично в Макроне поразило то, насколько он за последнее время разобрался в работе трехсторонней контактной группы,

– заметил министр.

Он добавил, что лидер Франции "искренне ищет лучшее для Украины решение".

Макрон приезжал в Украину с мыслями

Также Кулеба рассказал, что французский президент приезжал в Украину с мыслями, а не с предложениями. Ведь стороны пытаются понять границы допустимых компромиссов. В то же время министр подчеркнул, что модель давления на Украину не является допустимой.

Вчера (8 февраля – 24 канал) было обсуждение идей, однако не конкретных предложений,

– уточнил он.

Глава МИД также отметил, что важно говорить с немцами и французами, чтобы они понимали все нюансы ситуации.

Отвечая на вопрос о том, просил ли Макрон в украинской стороны идти на компромиссы, Кулеба заверил, что Украина никогда не пересечет свои "красные линии". Он также пояснил, что во время переговоров состоялся обмен мнениями, Киеву никто ничего не навязывал.

Визит Макрона в Украину: что известно

Макрон посетил украинскую столицу 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года. С ним был и Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции.

Президент Франции встретился с президентом Зеленским. Он пообещал передать Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для стабилизации экономики страны.

В рамках военно-технического сотрудничества Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и французской стороной.

Одной из тем разговора президентов стало восстановление инфраструктуры на востоке Украины.

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