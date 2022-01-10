Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, если, к примеру, не будет ведущей Натальи Влащенко, то на ее месте все равно окажется кто-то другой.

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Шабунин: Ахметов разрушает страну

По мнению Шабунина, точкой влияния является именно Ахметов, который кредитуется на Западе. То есть олигарх одалживает деньги для бизнеса не в России, а на Западе.

Он (Ахметов – 24 канал) привязан к западному миру. Покупает самую дорогую квартиру в Лондоне. Не в Москве. Скупает особняки вокруг женевского озера, а не в Новгороде,

– подчеркнул он.

Глава Центра противодействия коррупции отметил, что для олигарха нужно максимально повысить цену за то, что он дает "черным ротам" свой телеканал как платформу. Ахметов разрушает этим страну.

Заметьте! Аналитики Центра противодействия коррупции пришли к выводу, что принадлежащий олигарху канал "Украина 24" распространяет тезисы российской пропаганды. К примеру, пропаганду вмещали 30 из 40 выпусков ток-шоу "Хард с Влащенко".

"Направляем (силы – 24 канал) на то, чтобы присутствие нарративов россиян на каналах Ахметова ему максимально дорого стоило. Надо сделать так, чтобы он перестал. Это цель Центра противодействия коррупции", – подчеркнул Шабунин.

Полное интервью с Виталием Шабуниным: смотрите видео

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