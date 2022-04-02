Об этом 2 апреля сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что преимущество оккупантов в том, что они могут бить ракетами и даже не входить в воздушное пространство.

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"Они будут бить ракетами долго. Думаю, что до последнего дня конфликта", – рассказал Арестович.

Как защититься

По словам Арестовича, у россиян много баллистических ракет "Искандер", бьющих с территории Беларуси. Советник отметил, что сейчас главным вопросом является получить для Украины соответствующее оружие. Тогда она сможет сама закрыть небо.

Мы сбили над Украиной 6 авиационных полков самолетов и 6 авиаполков вертолетов. Это полторы армии в одном случае и в другом. Поэтому сами закрыли и закрываем очень хорошо, если нам предоставить соответствующее оружие. Мы его ждем,

– считает Арестович.

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