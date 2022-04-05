Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Совете безопасности ООН.

Важно В Украине российские войска совершают самые страшные преступления со времени ВМВ, – Зеленский

Россияне уже неоднократно такое делали

Самый показательный пример – когда 17 июля 2014 года оккупанты сбили из российского оружия самолет "Малазийских авиалиний" над Донбассом.

Они будут обвинять всех, чтобы только оправдать себя. Будут говорить, что якобы есть разные версии. А какая из них правдивая? Якобы невозможно установить (правду, – 24 канал). Они будут говорить даже то, что тела убитых якобы подбросили. А все видео – постановочные, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины напомнил всем, что сейчас – 2022 год. Россияне не смогут скрыть свои преступления. Есть много современных технических средств, в частности спутниковые снимки, доказывающие зверства оккупантов.

Украина сделает максимально прозрачное расследование

Украина заинтересована в том, чтобы провести прозрачное расследование. Зеленский готов предоставить максимальный доступ журналистам, сотрудничать с международными институтами и Международным уголовным судом.

"Уверен, в этом должно быть заинтересовано каждое государство в системе ООН. Для чего? Для того чтобы раз и навсегда наказать того, кто считает себя привилегированным и безнаказанным. Это покажет всем остальным потенциальным военным преступникам мира, что они будут неизбежно наказаны. Если наказывают самого большого, то будет наказан каждый", – отметил Президент Украины.

Он добавил, что Россия напала на Украину из-за своих колонизаторских замашек. Они хотят ресурсы и людей. Именно поэтому оккупанты силой депортировали десятки тысяч украинцев на свои территории и похитила более 2 тысяч детей. А еще – цинично мародерили и похищали все подряд.

Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Оно подрывает всю архитектуру глобальной безопасности и позволяет злу быть безнаказанным и распространяется по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, если такое продолжится, то каждое из государств, чтобы гарантировать себе безопасность, сможет рассчитывать только на оружие, а не на международное право.

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