Благодаря храбрости и мастерству украинских защитников потери российских оккупантов превысили все возможные рекорды. Такого количества погибших у России не было ни в одной войне, которую начинала.

Кстати В России уже не могут скрыть правду: новости об убитых оккупантах заполонили вражеские СМИ

"Они гибнут сотнями"

Как рассказал внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович, каждый день ВСУ ликвидирует по меньшей мере несколько сотен врагов.

"Они гибнут, гибнут сотнями. Около Мариуполя точно 250 убитых, более 700 – ранены. Потери точно растут, около 500 – 1000 ежедневно, но сосчитать трудно. 14 – 15 тысяч точно, но осторожно говорят о более 12 тысяч", – рассказал Арестович.