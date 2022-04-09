Поэтому это было отступление благодаря работе наших ВСУ, подчеркнул глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
Кстати Больной извращенный изверг, – Чаус о Путине и вероятном новом наступлении на Черниговщину
Я пока не хочу говорить, что война прошла на Черниговщине... Война в Украине продолжается,
– заметил Чаус.
Расслабляться рано
Он добавил, что это не зависит от того, будут ли оккупанты пытаться заходить по суше. Война длится 8 лет, однако раньше ее ощущали только на Востоке, теперь Черниговщина тоже ощутила.
Чаус подытожил, что расслабляться рано. Победа будет, когда последний русский солдат уйдет с территории Украины.
Заметьте – Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат на войну против Украины: