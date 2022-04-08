Лидер Украины подчеркнул, что российские военные сознательно убивают беззащитных гражданских.

Достойно внимания Британия ввела санкции против дочерей Путина и его близкого соратника

Обращение президента Украины к парламенту Финляндии

Владимир Зеленский добавил, что весь мир видел, что российские оккупанты сделали в Буче, что на Киевщине. В то же время, он подчеркнул, что россияне делают такие Бучи ежедневно – от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона.