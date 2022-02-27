Глава государства отметил, что оккупанты пытаются мстить народу Украины, который стал на защиту родной земли. Об этом он сообщил во время видеообращения утром 27 февраля, сообщает 24 канал.

Читайте также С каждым днем ​​сопротивления мы крепнем, – Данилов

Они собираются еще больше бомбить наши украинские города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить,

– сказал Владимир Зеленский.

"Они врали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре", – продолжил президент.

По его словам, враг сознательно избрал тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной:

электростанции;

больницы;

детские садики;

жилые дома.

"Все под ударами ежедневно. То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам – тянет на международный трибунал. Все преступления мы четко фиксируем", – добавил глава государства.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео