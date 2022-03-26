Об этом вечером 25 марта рассказал в своем телеграм-канале Виталий Ким. Он четко объяснил, почему планы оккупантов – обречены на провал.

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Россияне укрылись возле одного из городов

По словам главы Николаевской ОВА, россияне делают вид, что отошли от города Снигиревка, что на расстоянии 70 километров от областного центра. Впрочем, на самом деле оккупанты спрятались.

Ким объяснил, что есть 2 объяснения, почему россияне так делают. Первый вариант – они тупые, и тут просто нечего добавить. Второй – они хотят атаковать Снегиревку и сказать, что это – украинские военные. "Мы никогда по своим не бьем", – подчеркнул чиновник, хотя это и так очевидно.

Накануне Ким рассказал о ситуации в области: смотрите видео