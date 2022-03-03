Что касается боев: они продолжаются в Вознесенске. Однако враг точно ночью будет спать плохо: "Мы знаем особенности ландшафта, знаем карту, а они в трех соснах теряются".

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Николаев готов передавать "приветы" врагу

К сожалению, враг запускает в область много техники. За день насчитали примерно 300 – 400 единиц.

Заехали через Снегиревку, катались там что-то, маневры делали, чтобы их не разбомбили. Ну, пусть катаются, пусть уморятся, а мы подождем,

– сказал Ким.

И объяснил: "Они должны когда-то и где-то остановиться, и тогда мы передадим им "привет".