"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон

Российский певец Иосиф Кобзон часто негативно высказывался об Украине, о полученной ею независимости, о власти и народе в целом. Антиукраинская позиция артиста нашла свое отражение в высказываниях о Евромайдане, Крыме и ситуации на Донбассе.

30 августа на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы, герой ДНР . Он был выходцем с Донбасса, который поддерживал силовой разгон Евромайдана, выступал с концертами перед пророссийскими боевиками и даже создал гимн для сепаратистов. Кобзон часто негативно высказывался об Украине, полученной ею независимости, власти и народе в целом.

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Высказывания о Евромайдане

Российские журналисты любили уточнять в интервью с Кобзоном, что он – выходец из Украины. Как у "украинца", они спрашивали у него о ситуации, которая сложилась в государстве после Евромайдана, и он с радостью раздавал комментарии.

Вот мне говорят – возможно, Вы возьмете и помирите обе стороны? А как я их буду мирить? Тех, кто на той стороне, надо лечить. Вот у меня внучки спрашивают: дед, скажи – а что вообще с Украиной? Я им отвечаю: они сошли с ума,

– рассказывал Кобзон.

В одном из интервью Кобзон даже выразил искреннюю ненависть к участникам Революции Достоинства.

"Майдан зазомбировал украинцев. Все они стали террористами. Я ненавижу их всех и их сторонников", – говорил Кобзон.



Кобзон искренне поддерживал ДНР и люто ненавидел Евромайдан

В то же время артист заявлял, что очень беспокоится об украинских детях и не хочет, чтобы они страдали из-за "глупой политики власти".

"Я хочу, чтобы не страдали дети Украины. Я хочу, чтобы не страдал народ. Они еще этого не понимают. "Нас новая власть приведет в Евросоюз!" – и что? И будут они рабами Евросоюза? Евросоюз им не собирается помогать. Помогла одна лишь Россия" – считал российский певец.

Кем был Иосиф Кобзон: смотрите видео

Об аннексии Крыма

Аннексию Крыма Кобзон называл "законным присоединением" к РФ.

Крым-то проголосовал. Референдум-то был. И исторически – вы, журналисты, поройтесь – Крым до Хрущева был российским. И живут там люди, которые проголосовали за присоединение к России,

– подчеркивал Кобзон.

Правда, в 2016-м Кобзон признал, что Крым является непосильной ношей для России. Он сказал: "Это исконно российская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета".

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Неприязнь к власти Украины и США

В общем Кобзон любил рассказывать о влиянии США на украинцев.

Украина – это американские марионетки. Я их даже всех по фамилиям переделал: "дурак" Обама, Петр "потрошенко". Да дурак он, Обама, он самый настоящий "дурак" Обама. Он же полез не потому, что он защищал демократию и нанял этих негодяев – "потрошенко", Яценюка и других,

– говорил Кобзон.

Кстати, особое возмущение у российского артиста вызвало то, что Президент Украины Петр Порошенко как-то "посмел" поздравить Донецк с Днем города. Тогда опальный певец подчеркнул, что уверен: украинский гимн там больше никогда не прозвучит.



Кобзон часто приезжал на временно оккупированную территорию Украины и выступал для и с боевиками

"Ему (Порошенко – 24 канал) очень хочется, чтобы этот могучий край был у него в подчинении. Но этого никогда не произойдет. Донбасс никто не ставил на колени и никому не дано это сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь", – утверждал певец.

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К слову, на выездных концертах перед оккупантами Кобзон часто исполнял так называемый "гимн ДНР" – песню "Донбасс – Москва".

Кобзон – "герой ДНР"

В 2015 году лидер донецких боевиков Александр Захарченко присвоил Кобзону звание "героя ДНР".



Кобзон о звании "героя ДНР"

Также Иосиф Кобзон получил звание "народного артиста" и "почетного гражданина ДНР" и "народного артиста ЛНР". Из-за этого артисту запретили въезд в Украину и лишили всех званий почетного гражданина, а также всех государственных наград, включая звание народного артиста.

Однако, и сам Иосиф Кобзон заявлял о том, что отказывается от украинских регалий.

Я горжусь тем, что я – Герой Донецкой народной республики, это моя земля, это моя родина!

– заявлял российский артист.

Кто такой Иосиф Кобзон? Советский и российский певец, народный артист СССР, российский политик и депутат Госдумы. Родился в Донецкой области 11 сентября 1937 года. В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре. Активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. В частности, неоднократно посещал оккупированый Крым, а также Донецк с Луганском.