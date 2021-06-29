За 9 лет до этого, эти команды между собой играли на Евро-2012. И тогда победу одержала сборная Украины.

Внимание Нам стыдно за нашу игру, но у нас появился шанс реабилитироваться, – Зинченко об игре со Швецией

Сейчас же стартовый свисток арбитра прозвучит на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, в Шотландии в 22:00. Победитель поединка в четвертьфинале сыграет против победителя пары Англия – Германия.

Авторы и ведущие "Вести.UA" И "Вести Кремля" Юра и Игорь Гаврищаки обсудят шансы сборной Украины на выход в 1/4 Евро-2020.

Прямая трансляция начнется на ютуб-канале в 20:30. Не пропустите!

Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция: видео