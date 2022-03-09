Свободная от оккупантских рук Украина – давняя мечта Шевченко. Об этом Зеленский заявил в своем обращении 9 марта, сообщает 24 канал.

К теме Президент Зеленский обратился к украинцам 9 марта: главные тезисы

Во время своего обращения Владимир Зеленский вспомнил отрывок из стиха Тараса Шевченко. Ведь 9 марта – день рождения мирового гения:

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі".

Это – наша давняя мечта, это – его (Шевченко – 24 канал) мечта очистить землю... и она – живая, вполне реальная. Украинцы, украинки, все в наших руках,

– подчеркнул президент.

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