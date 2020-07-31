Убедительных оснований для увольнении нынешнего руководства Министерства здравоохранения Украины, которое инициируют отдельные политические силы, пока нет.

Такое мнение высказал председатель правления ОО "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков в своем блоге на сайте "Украинской правды" и на своей странице Facebook

"Лично я сейчас не вижу убедительных оснований для смены руководства Министерства здравоохранения. Несмотря на всем известные проблемы в системе здравоохранения Украины, команде Минздрава удается контролировать ситуацию с коронавирусом. Оперативно развернуты специализированные больницы и инфекционные отделения. Налажены поставки средств индивидуальной защиты, материалов, лекарств, хотя этот процесс был непростым", – считает руководитель объединения "Платформа жизни".

Он отметил, что в последнее время критика Министерства здравоохранения и его руководства стала топовой темой политических заявлений. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра Максима Степанова.

Вижу в этой ситуации больше политическую составляющую, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19 одновременно "разгребая" вызовы реформирования медицинской системы,

– отметил Тимофей Бадиков.

По его словам, в нынешней ситуации неуместно терять время и ресурсы на "перетряски должностей".

"Ведь нет никакой гарантии, что эта перетряска даст быстрый положительный результат. Единственное, что оно гарантирует – так это возможность сбросить все проблемы на "предшественников", – убежден председатель правления ОО "Платформа жизни".

По мнению Тимофея Бадикова, сейчас Минздрав делает важные шаги в налаживании медицинской реформы и нормальной работы электронной системы здравоохранения. В частности, на дофинансирование больниц, которые оказались на грани закрытия, было выделено 2,3 млрд грн, 1,26 млрд грн – на финансирование экстренной медицинской помощи, повышен финансирования по пакетам лечения инфарктов и инсультов. Благодаря поддержке Минздрава бюджетный комитет парламента выделил 5,3 млрд грн на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц, запустился пилотный проект по трансплантации.

Нынешний глава Минздрава инициировал процесс проведения экономико-статистического анализа деятельности референтных больниц за 2018-2020 годы, чтобы, в соответствии с международным опытом, провести обоснованные расчеты базовых показателей бюджета системы здравоохранения на следующий год. Для выполнения этой задачи формируется соответствующая рабочая группа с участием всех заинтересованных министерств и структурных подразделений Минздрава, региональных руководителей системы здравоохранения, национальных и международных экспертов,

– отметил Тимофей Бадиков.

Кроме этого, по его словам, руководство Минздрава налаживает работу с международными партнерами и донорами, принимает меры для улучшения работы ЕСОЗ.

"Убежден, что сейчас не время для экспериментов над медиками, пациентами и медициной. Предполагаю, что министр Степанов не святой, не идеальный. А кто святой и идеальный? Где все те, кто реально понимает, что ситуация в здравоохранении критическая, и "теплой ванны" в ближайшие годы ждать не стоит, и надо "пахать" и брать ответственность?", – отметил председатель правления ОО "Платформа жизни".

Он убежден, что вместо смены руководства Минздрава сегодня нужно четко сформулировать задачи и предоставить инструмент для их выполнения.

Проблема настоящего и будущего отечественной системы здравоохранения – не в регалиях и фамилиях, а в отсутствии механизма по урегулированию этого вопроса на данный момент. Его нет. Необходимо создать этот механизм, наладить работу, адаптировать реформу под текущую ситуацию,

– считает он.

По мнению Тимофея Бадикова, для кардинально качественных изменений в медицине нужно время.

"И, думаю, не стоит ожидать, что через несколько месяцев любой на посту министра сможет скопом исправлять ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед", – подчеркнул эксперт.

"Как бы кому не хотелось, медицина не может быть полигоном для политических игр. Сегодня необходимо объединяться и помогать вместе решать проблемы, а не раскачивать лодку ради популизма. Давайте сначала получим результат, а потом будем спокойно решать кто прав, а кто нет", – добавил он.