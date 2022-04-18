На этой встрече предлагается обсудить гуманитарные вопросы. Об этом на брифинге заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает 24 канал.

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Мы предложили представителям России и Украины встретиться под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров,

– сказал Гриффитс.

Политик рассказал, что на этой неделе будет рабочая поездка в Турцию. Там он обсудит некоторые идеи с президентом Реджепом Эрдоганом.

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