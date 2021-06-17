Говорится, что эти миллиардные убытки подсчитали в течение 1998 – 2017 годов. Однако эти цифры считают недооцененными.

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В ООН назвали засуху – вероятной дальнейшей пандемией

На брифинге Мами Мизутори, спецпредставитель ООН по вопросам уменьшения риска катастроф заявила, что засуха может косвенно повлиять на страны, которые на самом деле ее не переживают. Это может случиться из-за нехватки продовольствия и роста цен на него.

Засуха вызвала экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов и коснулась более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 годы,

– говорится в сообщении ООН.

Более того, в Организации Объединенных Наций рассказали, что эти цифры "являются, скорее всего, валовыми заниженными оценками". В сообщении ООН также говорится, что:

глобальное потепление усилило засухи на юге Европы и в Западной Африке;

поэтому число жертв может "резко расти";

в этом веке ориентировочно 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи;

еще 23 страны могут столкнуться с нехваткой питьевой воды из-за прироста населения.

Засуха на грани превратиться в следующую пандемию, и нет вакцины для ее лечения,

– сообщила Мами Мизутори.

В ООН также рассказали, что ориентировочно 700 миллионов людей рискуют быть перемещены до 2030 года из-за засухи.

Обратите внимание! В СНБО 19 июня 2021 года заявили о значительной опасности ухудшения ситуации с водными ресурсами в Украине. Вероятные засухи негативно повлияют на экономику, людей и окружающую среду.