ООН призывает снять блокаду и открыть КПВВ на Донбассе: детали
В Организации Объединенных Наций призвали участников конфликта на Донбассе снять ограничения на пересечение линии соприкосновения. Для этого, говорят в ООН, необходимо открыть все контрольные пункты въезда – выезда.
Источник:24 канал
Такую позицию ООН высказала во время заседания Совбеза заместитель генсека по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.
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Линия разграничения практически заблокирована
Во время пандемии, отметила ДиКарло, стало труднее доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории. Линия разграничения фактически заблокирована. С проблемами столкнулись пенсионеры, которые не могут добраться на подконтрольную Украине территорию и получить пенсии.
Мы призываем всех, кто имеет влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ,
– подчеркнула ДиКарло.
Партнеры готовы оказывать помощь жителям оккупированных территорий
В ООН сообщили, что 120 международных партнеров готовы оказать помощь тем гражданам Украины, которые в ней нуждаются. Таких, согласно гуманитарному плану реагирования Организации Объединенных Наций насчитали 1,9 миллиона.
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