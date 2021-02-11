В Организации Объединенных Наций призвали участников конфликта на Донбассе снять ограничения на пересечение линии соприкосновения. Для этого, говорят в ООН, необходимо открыть все контрольные пункты въезда – выезда.

Такую позицию ООН высказала во время заседания Совбеза заместитель генсека по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

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Линия разграничения практически заблокирована

Во время пандемии, отметила ДиКарло, стало труднее доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории. Линия разграничения фактически заблокирована. С проблемами столкнулись пенсионеры, которые не могут добраться на подконтрольную Украине территорию и получить пенсии.

Мы призываем всех, кто имеет влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ,

– подчеркнула ДиКарло.

Партнеры готовы оказывать помощь жителям оккупированных территорий

В ООН сообщили, что 120 международных партнеров готовы оказать помощь тем гражданам Украины, которые в ней нуждаются. Таких, согласно гуманитарному плану реагирования Организации Объединенных Наций насчитали 1,9 миллиона.

Важно! Хотя украинская сторона и обеспечила технические условия для открытия КПВВ на линии разграничения, боевики блокируют эту работу. Сложная ситуация на 5 пунктах пропуска. Сейчас работают только 2 пункта – "Станица Луганская" (ежедневно) и "Новотроицкое" (дважды в неделю).