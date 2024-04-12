Такое заявление Мирослав Енча сделал в четверг 11 апреля, отреагировав на массированный обстрел Украины.

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Заявление заместителя генсека ООН

Енча напомнил, что вторжение России в Украину, начатое с грубым нарушением Устава ООН и международного права, продолжает наносить большой ущерб народу Украины.

Нынешняя траектория эскалации этой войны является прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности. Прежде всего – это экзистенциальная угроза для народа Украины. Как мы неоднократно заявляли, нам нужен справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в Украине, в соответствии с Уставом, международного права и резолюций Генеральной ассамблеи, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины,

– сказал он.

А российские нападения на украинские города в последний месяц стали "ежедневной разрушительной моделью", включая интенсивное и систематическое нацеливание на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Мы потрясены увеличением количества жертв среди гражданского населения в результате этих безжалостных атак,

– подчеркнул он.

Количество погибших украинцев в марте больше, чем в феврале

Он сообщил, что в марте погибли по меньшей мере 126 мирных украинцев, еще 478 – ранены, что "на 20% больше, чем в прошлом месяце".

Только в марте были убиты или ранены по меньшей мере 57 детей. В этом же месяце уничтожено или повреждено 12 медицинских учреждений и 32 образовательных учреждений.

Важно. С февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 10 810 погибших гражданских украинцев, в том числе 600 детей, и 20 556 раненых гражданских лиц, среди которых 1357 детей.

Рост количества жертв среди гражданского населения в марте произошло преимущественно из-за атак российских вооруженных сил с применением ракет и боеприпасов по всей территории Украины, а также увеличение количества воздушных бомбардировок вблизи линии соприкосновения,

– говорится в отчете.

Енча сказал, что ООН осуждает эти атаки и "продолжает призывать Россию" предоставить доступ Управлению верховного комиссара по правам человека и независимым наблюдателям к оккупированным территориям Украины.

Издание "Голос Америки" пишет, что в то же время директор по вопросам операций управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну заявила, что Украина сегодня испытывает "худшие атаки с начала этой войны. Она подчеркнула, что 10 миллионов человек по всей стране потеряли свои дома, информировала Восорну ООН.

Восорну сообщила, что более 14,6 миллиона человек, около 40% населения Украины, нуждается в гуманитарной помощи, 56% из них – женщины и девушки.

Она также выразила благодарность донорам за 541 миллион долларов и подчеркнула, что это лишь 17% от 3,1 миллиарда долларов, необходимых для Украины 2024 года.

Восорну призвала Совет Безопасности не допустить, чтобы эта война продолжалась беспрепятственно и бесконечно.