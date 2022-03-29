Среди убитых 104 ребенка. В Офисе генпрокурора Украины отметили, что по состоянию на 34-й день войны в Украине 144 погибших несовершеннолетних.

Интересно Арестович объяснил, почему не называют количество погибших украинских военных

Раненых детей, по данным ООН, 132.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия. В частности, из-за обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также из-за ракетных и воздушных ударов,

– говорится в сообщении.

В то же время, организация отметила, что фактические цифры значительно выше. Ведь из мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, информация поступает позже.

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