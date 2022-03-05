Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время прямого эфира телеканала "Верховная Рада".

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"То, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН в статусе постоянного члена – Украина об этом говорила давно. Мы обращались в секретариат ООН, с просьбой предоставить все соответствующие документы, но нам этого не предоставили", – рассказал Кулеба.

Министр убежден, что существует заговор ООН – прикрывать российское членство в Совбезе всеми доступными средствами.

Я точно могу сказать, что в РФ нет права присутствовать в Совбезе ООН в статусе постоянного ее члена. Она это право узурпировала при содействии членов ООН в 1991 году. Это был заговор, они эту комбинацию разыграли, а теперь РФ прикрывают,

– заявил он.

Дмитрий Кулеба также отметил, что в НАТО существует политическое согласие, чтобы союзники на двустороннем уровне помогали Украине всем, чем могут.

"Но сам Альянс, по сути, устранился. Мы должны говорить об этом честно, украинцы должны увидеть, что НАТО на самом деле не является таким, каким мы его себе представляли", – говорит министр.

Кулеба отметим, что на днях 141 государство-член Генассамблеи ООН проголосовало за резолюцию “Агрессия против Украины” с наиболее жесткой формулировкой.

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