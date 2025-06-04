3 июня Генассамблея ООН ввела Всемирный день лошадей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Сергея Кислицы в X.

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Кислица поиздевался над ООН

"Кони не виноваты", – напомнил чиновник название произведения Михаила Коцюбинского, подчеркивая абсурдность того, что ООН находит время на подобные символические инициативы, тогда как страна-агрессор продолжает совершать преступления против человечности в Украине.

Тем временем Генассамблея ООН приняла решение о праздновании международного Дня лошадей. Ну что еще актуально?!

– написал заместитель министра.

Кислица уточнил, что автором идеи выступила Монголия – страна, которая, несмотря на ратификацию Римского статута, не выполнила своего обязательства арестовать Владимира Путина во время его пребывания на ее территории.

"Сегодня предложу подразделениям МИД, которые ведут вопрос ООН, уточнить наши подходы по поддержке подобных инициатив в будущем. Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первичному мандату организации", – подчеркнул он.

Кислица также напомнил, как украинская делегация годами пыталась продвинуть резолюцию о Дне борьбы с дезинформацией, но сталкивалась с сопротивлением.

"Мол, хватит эти дни вводить. Ань нет, бесконечный поток дней флоры и фауны несется по чащам", – добавил дипломат.

Напомним, Небензя заявил о готовности Москвы наращивать боевые действия. Россия якобы принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но при условии "встречных шагов" – остановки мобилизации в Украине и поставки западного вооружения.