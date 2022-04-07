Если говорить об общем количестве пострадавших в результате войны, то говорится о 3 776 гражданских жертвах агрессии России против Украины. Из них, отмечают в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 1563 погибших и 2213 ранены.

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Война в Украине унесла по меньшей мере 1 563 жизни среди гражданских

Среди погибших: 379 мужчин, 237 женщин, 24 девочки и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 817 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

В отчете ООН говорится, что большинство жертв погибли от взрывного оружия с широким радиусом действия. Речь в том числе об обстрелах из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударах.

Специалисты из ООН подчеркивают, что реальные цифры гораздо выше. Связано это с тем, что подсчитать точное количество жертв в районах, где ведутся активные боевые действия, просто невозможно.

Пока в отчете не учитываются цифры из Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область), а также Бородянки (Киевская область).