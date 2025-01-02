Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление МИД. Там отметили, что Украина имеет обязанность защиты своих граждан от деструктивного влияния государства-агрессора.

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В МИД отреагировали на обвинения ООН

В МИД Украины отметили, что ознакомились с 41-м периодическим докладом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который обнародовали 31 декабря 2024 года.

Отвергаем выводы ООН относительно поправок к Закону Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" как такие, которые искажают действительность,

– заявили в ведомстве.

В Министерстве отметили, что закон не предусматривает запрета ни одной из существующих в Украине церквей. Зато он не допускает подчинения религиозных организаций в Украине руководящим центрам, которые размещаются в государстве, что "осуществило или осуществляет вооруженную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть ее территории, а также религиозных организаций, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины".

Дипломаты также напомнили, что Россия системно использует религию как оружие в захватнической войне против Украины. В частности Россия через подконтрольную ей РПЦ освящает зверства против украинцев и восхваляет преступников, которые их совершают.

Закон преследует легитимную цель, является необходимым в демократическом обществе, предусматривает демократическую процедуру, в которой последнее слово принадлежит суду; является наименее обременительным, поскольку не накладывает бремени на совесть верующих, а лишь выводит их из-под давления русской православной церкви, которая, что подчеркивается в Резолюции ПАСЕ, "является идеологическим продолжением преступного режима",

– говорится в заявлении.

В МИД добавили, что рассчитывают на то, что в своих докладах Мониторинговая миссия ООН по правам человека будет предоставлять в дальнейшем объективные оценки реальной ситуации со свободой религии в Украине и продолжит фиксировать российские преступления против украинских верующих, религиозных общин и лидеров, церковного имущества.