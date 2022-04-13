Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал о новой инициативе по вето в Совбезе ООН. Согласно проекту резолюции, Генеральная Ассамблея будет автоматически созываться всякий раз, когда в Совете Безопасности будет применяться вето. Она будет созываться в течение 10 дневного срока с целью проведения дебатов по ситуации, в которой применено вето, за исключением, когда вопрос рассматривается на Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

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Инициативу запустили около четырех десятков стран, среди которых Украина и США. Одобрение новой резолюции может пройти уже в апреле.

"Согласно проекту резолюции, Совбезу будет предложено подать Генеральной Ассамблее специальный отчет о применении вето, по крайней мере, за 72 часа до заседания Генассамблеи, которая будет иметь возможность в случае наличия коллективной политической воли государств-членов ООН решения по этой ситуации. Указанный механизм начнет действовать сразу после одобрение резолюции на 76-й сессии, а начиная с 77-й сессии в повестку дня Генассамблеи будет добавлен новый постоянный пункт "Применение вето", – заявил Сергей Кислица.

СССР/Россия и право вето в Совбезе ООН

При создании ООН пять постоянных членов Совета Безопасности наделили правом вето: Великобританию, США, Китай, Францию ​​и СССР. Это право позволяет отвергать проект любых содержательных резолюций ООН.

Конкретно этим постоянно и злоупотреблял русский альянс, а потом и Россия. СССР первая и использовала право вето на Совбезе ООН в 1946 году. И до 1956 года она была единственной, кто этим правом постоянно пользовался.

Например, за свою историю СССР 90 раз накладывал вето на проекты ООН. В то же время, США за всю историю (до апреля 2022 года) таким правом воспользовались лишь 82 раза. А Франция и Китай – по 16.

Россия продолжила советскую традицию, блокируя в ООН все, что ей не по душе. И с 1992 года 30 раз ветировала.

При этом правом вето россияне пользовались и тогда, когда напрямую были замешаны в возникшей критической ситуации. Следовательно, их "запрет" ООН вовремя вмешаться в это не позволял быстро решить этот вопрос. Обычно речь шла о военных конфликтах, таких как нападение России на Грузию, или война в Сирии, где россияне были на стороне местного диктатора Башара аль-Асада. Особенно блокировался россиянами вопрос использования химического оружия в Сирии.

Россия блокировала и все вопросы, касающиеся войны в Украине, начиная с 2014 года. Это и об аннексии Крыма, и о сбитом малазийском Boeing.

В последний раз своим правом вето Россия воспользовалась 25 февраля 2022 года, когда рассматривался вопрос ее военного вторжения в Украину.