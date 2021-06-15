Советник руководителя Офиса Президента Подоляк заявил, что 15 июня в правительственном квартале состоялось 2 мероприятия. Сначала верующие Украинской православной церкви Московского патриархата провели массовый молебен. Впоследствии устроили немногочисленную акцию представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Просто сейчас имеем очередной пример создания другой реальности. Или попытки устроить скандал на ровном месте. В этом случае на религиозной тематике,

– подчеркнул Подоляк.

По словам чиновника, митинг ОПЗЖ состоялся с традиционным "набором страшилок, фейков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении".

Подоляк отметил, что такие акции традиционно организовывают с использованием технологии так называемой прямой покупки участников. В частности, некоторые "митингующие" сами рассказывают об этом после завершения мероприятий.

Подоляк прокомментировал заявление Зеленского

Во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов" Зеленский отметил, что под Верховную Раду "случайно тысячи бабушек пришли в желтых кепочках ОПЗЖ".

Подоляк подчеркнул: слова президента не касались мероприятия, которое организовали верующие УПЦ МП. К нему нет никаких претензий.

"Никаких претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных "желтых кепок" ОПЗЖ. А если говорить шире, то пора прекратить отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии, – подытожил Подоляк.

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