Советник руководителя Офиса Президента Подоляк заявил, что 15 июня в правительственном квартале состоялось 2 мероприятия. Сначала верующие Украинской православной церкви Московского патриархата провели массовый молебен. Впоследствии устроили немногочисленную акцию представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Заметьте На православную ярмарку в Киево-Печерскую Лавру приезжали церковники из России и Крыма
Просто сейчас имеем очередной пример создания другой реальности. Или попытки устроить скандал на ровном месте. В этом случае на религиозной тематике,
– подчеркнул Подоляк.
По словам чиновника, митинг ОПЗЖ состоялся с традиционным "набором страшилок, фейков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении".
Подоляк отметил, что такие акции традиционно организовывают с использованием технологии так называемой прямой покупки участников. В частности, некоторые "митингующие" сами рассказывают об этом после завершения мероприятий.
Подоляк прокомментировал заявление Зеленского
Во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов" Зеленский отметил, что под Верховную Раду "случайно тысячи бабушек пришли в желтых кепочках ОПЗЖ".
Подоляк подчеркнул: слова президента не касались мероприятия, которое организовали верующие УПЦ МП. К нему нет никаких претензий.
"Никаких претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных "желтых кепок" ОПЗЖ. А если говорить шире, то пора прекратить отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии, – подытожил Подоляк.
Прихожане УПЦ МП организовали крестный ход
- Сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата 15 июня организовали молебен в центре Киева. Причиной мероприятия стали жалобы на якобы религиозные гонения.
- Верующие требуют отменить законы, которые предусматривают обязательное переименование УПЦ МП в Русскую православную Церковь, а также – возможность перехода храмов к Православной церкви Украины.