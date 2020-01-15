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      Опасный бизнес Лебедевых: дизельный завод работает с нарушениями пожарной безопасности

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      ООО "Дизельный завод" в Кривом роге

      За годы в розыске беглый министр обороны Украины времен Януковича Павел Лебедев приумножил бизнес-активы.

      В оккупированных Крыму и Севастополе его фирмы застраивают побережье, а оставшиеся на подконтрольной территории Украины перешли в управление дочери Алены Лебедевой. Одно из них торгует вооружением со страной-агрессором, другое работает вопреки решению суда.


      Павел Лебедев

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      По версии следствия, Павел Лебедев содействовал силовикам в незаконном разгоне участников Евромайдана: Минобороны обеспечило присутствие личного состава и военной техники. Кроме этого, ему вменяют разрушение структуры армии и подрыв обороноспособности страны. Досудебное следствие приостановлено в связи с розыском подозреваемого, хотя место его нахождения общеизвестно. Он живет неподалеку от мыса Фиолент в Севастополе, в особняке с незаконно огороженным куском "личного" пляжа, выяснили журналисты "Схем". Лебедев регулярно появляется в эфирах пропагандистских СМИ, застраивает черноморское побережье элитными коттеджами и укрепляет двусторонние контакты между оккупированным полуостровом и государством-оккупантом. В 2015 году он стал членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Впрочем, политические взгляды не заставили его отказаться от заработка на материковой части Украины. Здешний бизнес, как и особняк под Киевом, перешел к его дочери Алене Лебедевой. Активы семьи Лебедевых объединились в Aurum Group. Целый ряд промышленных, химических, машиностроительных, инжиниринговых и других предприятий. В их числе, например, "Свесский насосный завод", который начиная с 2015 года экспортировал на федеральные предприятия ВПК России оборудование на сумму почти 200 млн рублей. Алена Лебедева от торговых связей с агрессором открещивается, мол Aurum Group не не влияет на деятельность своих дилеров. Однако журналисты выяснили: один из этих дилеров принадлежит родной сестре беглого Лебедева. Еще одно его предприятие Криворожский дизельный завод экспорт в Россию диверсифицировал, но угрожает Украине и сотням ее граждан техногенной катастрофой.


      Алена Лебедева

      Дизельный завод Лебедевых

      ООО "Дизельный завод" в Кривом роге (ул. Электрозаводская, 34) производит полувагоны, зерновозы и вагонные тележки. Завод входил в круг интересов "семьи" Януковича и в конечном итоге оказался в руках Лебедева. Для этого предприятие настойчиво банкротили. Еще при регионалах завод поставил ООО "Премьер Лизинг" вагонов на 58 млн грн. Эта фирма принадлежала номинальному держателю резиденции "Межигорье" и была одним из основных подрядчиков "Укрзализныци". С Дизельным заводом она так и не рассчиталась суды несколько раз продлевали отсрочку. Так продолжалось до апреля 2014 года, пока "Премьер Лизинг" не ликвидировали, а вместе с ним и долг.

      Минус 58 млн грн на счету серьезно ударили по финансовому состоянию завода и в конечном итоге привели его к банкротству. К тому моменту все сооружения ПАО "Дизельный завод" вывели и задним числом переоформили на ООО "Рубижанская строительная компания". Далее через фирмы-прокладки имущество перешло к ООО "Герон-Трейд" аффилированной структуре Inter Car Group. Ее бенефициаром тогда был Павел Лебедев. После бегства Лебедева в Крым Inter Car Group переименовали в промышленно-инвестиционную группу Aurum Group. Лебедева в составе учредителей сменила его дочь Алена.

      Опасное для жизни производство

      В настоящее время мощности завода арендуют три фирмы ООО "Дизельный завод", ООО "Аурум Транс" и ООО "Герон-Трейд". Все они входят в состав Aurum Group. В ноябре 2018 года группа увеличила парк собственных вагонов до 509 единиц. А в феврале 2019 года заявила об амбициях втрое увеличить выпуск грузовых вагонов. Прошлой осенью здесь открыли новое вагоноремонтное депо мощностью до 150 полувагонов в месяц. При видимом экономическом благополучии только суд заставил владельцев завода погасить задолженность по зарплате, которая не выплачивалась с 2013 по 2015 год, хотя тогда Лебедевы уже год владели предприятием. Впрочем их не волнует не только благосостояние сотрудников, но даже их жизни.

      Еще в 2018 году ГСЧС выявила многочисленные нарушения пожарной и техногенной безопасности и подала в суд на "Герон-Трейд" за отказ их устранить. Предприятию удалось замять дело, суд учел "тяжелые экономические последствия" в случае остановки завода. Однако собственники урока не извлеки, и ситуация повторилась уже через два месяца. В феврале 2019 года проверки ГУ ГСЧС установили 7 аналогичных нарушений, в марте и апреле еще 36.

      При этом ни одно из них нельзя назвать формальным. Как сказано в постановлении Окружного админсуда Киева от 29 августа 2019 года, на предприятии не было плана реагирования на ЧС и индивидуальных средств защиты от опасных химических веществ, корпуса не оснащены системами противопожарной защиты, нет внешнего противопожарного водопровода, газовые баллоны хранились без защитных колпаков и в необорудованных для этих целей помещениях, в непосредственной близости от взрывоопасных веществ использовали электрические обогреватели, часть эвакуационных выходов зашита гипсокартоном и это далеко неполный список.

      В случае возникновения ЧС столь халатное отношение собственников к противопожарной безопасности могло обернуться гибелью десятков и сотен человек. На этом основании Днепропетровское управление ГСЧС снова обратилось в суд с требованием полностью остановить эксплуатацию всех зданий и сооружений завода до устранения нарушений.

      Как сказано в решении, представители Дизельного завода уверяли, что устранили нарушения "частично", однако никаких доказательств тому не предоставили. "Надлежащим доказательством устранения зафиксированных в акте проверки нарушений являются результаты повторной проверки. Однако материалы дела не содержат такого заявления и не содержат вывода истца об устранении ответчиком зафиксированных в акте проверки нарушений", говорится в решении. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме, однако собственники завода решение проигнорировали: сотрудники продолжали ежедневно ходить на работу, рискуя не вернуться домой.

      Впрочем, юристы Дизельного завода снова "нашли подход" к Фемиде, и успешно обжаловали решение первой инстанции в Шестом апелляционном суде. 17 декабря 2019 года он вынес решение в пользу предприятия на основании результатов якобы внеплановой проверки предприятия. Однако удостовериться, что такая проверка действительно была, не представляется возможным: поиск акта и выводов ГСЧС результатов не дал. Поводов усомниться в объективности судебного решения несколько. Во-первых, собственники неоднократно попадались на вопиющих нарушениях и каждый раз отказывались их устранить. Во-вторых, представители завода не явились ни на одно заседание суда первой инстанции и почему-то не предоставили акты повторной проверки, хотя настаивали на их наличии. В-третьих, суды уже не раз принимали в пользу семьи Лебедевых необоснованные с правовой точки зрения решения, вспомнить хотя бы дело о банкротстве завода.

      И пока продолжается война на Донбассе семья Лебедевых продолжает зарабатывать и приумножать свои активы. Топ-чиновник, подозреваемый в коррупции и причастности к массовым убийствам на Майдане, не просто бежал из страны на оккупированную территорию, но и сохранил каждый из своих бизнес-активов. По данным "Схем", ни одна из компаний Aurum Group не попала ни в украинские, ни в международные санкционные списки: в СНБО с таким запросом никто даже не обращался. Бизнес продолжает успешно работать и приумножать доход. "Свесский насосный завод" поставляет оборудование для вооружения, из которого россияне и их наемники шестой год убивают граждан Украины. Дизельный завод работает вопреки закону и суду, в очередной раз поставив под угрозу безопасность обычных работников. Пороховая бочка может взлететь в воздух в любой момент.

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      Теги: Публикации Павел Лебедев Міністерство оборони України Новости Крыма Окружной административный суд Киева Статьи
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