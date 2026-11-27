Как сообщили в соцсетях 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" и 9-го армейского корпуса, логистический объект был поражен совместными усилиями бойцов подразделения SxLüd и батальона беспилотных систем Signum 59-й штурмовой бригады.

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Как оккупанты маскировали логистический узел

Военные из российской группировки "Центр" разместили резервуары с топливом под землей посреди лесного массива, рассчитывая уберечь их от ударов с воздуха.

Для защиты площадки захватчики применяли средства радиоэлектронной борьбы, маскировочные конструкции и прикрывали периметр мобильными огневыми группами.

Топливно-смазочные материалы доставляли на железнодорожную станцию поездами, после чего топливо распределяли по цистернам и развозили автотранспортом по подразделениям.

Теперь же, как отметили в "Азове", горючее из этого хранилища уже никуда не повезут. При этом российские командиры традиционно скрывают информацию о собственных неудачах.

У окупантов 2 домашних задания: первое – научиться говорить начальству правду; второе – понять, что пока он здесь, земля будет гореть под ногами– говорится в видео.

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Военные поделились подробностями работы по враждебным целям: смотрите видео

Системное уничтожение топливной инфраструктуры врага

Эта атака стала продолжением серии ударов: ранее в августе бойцы 1-го корпуса "Азов" провели аналогичную операцию, в ходе которой уничтожили топливную инфраструктуру и автоколонны россиян в оккупированной Донецкой области.

Напомним, ранее мы писали, как СБУ и Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ в Самарской области. Тогда дроны успешно поразили ключевые установки по переработке нефти на Куйбышевском и Сизранском заводах.