"Зачистили 642 гектара земли": ГУР раскрыло подробности операции "Чебуречная" в Сумской области

Подробности боевых действий раскрыли бойцы подразделения "Group 10" Департамента активных действий ГУР МО Украины в Telegram. По словам разведчиков, миссия состояла из двух этапов и позволила полностью сорвать подготовленные наступательные планы врага на этом направлении. Полную хронику боевых действий спецназовцы обнародовали в интервью на YouTube.

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Потери врага и результаты спецоперации

Сложная боевая операция в Сумской области длилась 7 недель. За это время спецназовцы ликвидировали 107 оккупантов, еще 157 российских военных ранили, а 29 захватчиков пополнили украинский обменный фонд.

Из-за специфики ежедневного захвата оккупантов в плен операция и получила свое неформальное название.

Когда ты берешь пленника, ты даешь доклад, что у меня плюс один чебурек. Поэтому название из этого и следует – от количества чебуреков на этой задаче, – объяснили спецназовцы.

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Подробности операции: смотрите кадры ГУР

Кроме того, украинские воины уничтожили 61 пункт управления и место запуска БПЛА, 31 артиллерийскую систему, 368 единиц автотранспорта и 630 вражеских укрытий и фортификаций.

После завершения боевых действий и полной зачистки территории разведчики передали удерживаемые позиции другим подразделениям Сил обороны Украины.

Успешные рейды и операции Сил обороны

Ранее на Купянском направлении украинские бойцы провели успешную операцию "Велес", в ходе которой прошли под землей более 15 километров и ликвидировали более сотни оккупантов.