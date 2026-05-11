Операция "Мидас" продолжается: НАБУ публикует пленки по делу Ермака

Поздно вечером 11 мая НАБУ выложило аудиозаписи, которые касаются бывшего главы Офиса президента. Речь об Андрее Ермаке.

Об этом сообщили в НАБУ.

Смотрите также Тайные ритуалы и черная магия Ермака: как Мендель попала в ОП и почему обвиняет экс-шефа в колдовстве

Что известно о "пленках Ермака"?

"Пленки" – это переносное название разговоров, где речь идет об Андрее Ермаке.



Следователи считают, что Ермак фигурирует на пленках как R2 / Скриншот 24 Канала

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Квалификация: часть 3 статьи 209 УК Украины,

– говорится в описании к аудио.

То есть речь о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

НАБУ выложило "пленки" в деле Ермака

Элитным строительством занимался так называемый проект "Династия" – кооператив, который возводил жилье под Киевом, в Козине.

Участники проекта "Династия" договорились построить на земельных участках общества четыре частные резиденции для собственного постоянного проживания. Расходы на их строительство для сокрытия реальных владельцев называли R4, R3, R2, а также R1,

– рассказали в НАБУ.

Пятую резиденцию называли R0, она была для общего пользования – со спа, бассейном и спортивным залом.

Вероятный дизайн резиденции Ермака в Козине / Скриншоты 24 Канала

Стоимость возведения одной резиденции составляла около 2 миллионов долларов США.

После июня 2021 года началось финансирование строительства резиденции "Династия", то есть легализация средств, полученных преступным путем. Для этого, как считают следователи, было два пути. Первый: подконтрольные "Че Геваре" (предположительно, Алексей Чернышев) лица создали юридическое лицо жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", который формально выступал заказчиком строительства.

И второй: часть наличных для строительства "Династии" передавали работникам, которые фактически выполняли работы через личного помощника "Че Гевары" в другом киевском офисе. Эту работу координировал и контролировал сам "Че Гевара". Остальную часть наличных получало лицо из окружения "Карлсона" от связанного с ним лица.

Вероятно, Андрей Ермак контролировал ход строительства / Скриншоты 24 Канала

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года строительство резиденции "Династия" не остановилось, а продолжилось и даже более активно. При этом "Че Гевара" требовал строить быстрее, работать в несколько смен с утра до позднего вечера,

– подчеркнули в НАБУ.

А поскольку реальные масштабы строительства не соответствовали официальным объемам его финансирования, в 2024 году участники проекта начали искать способы узаконить деньги, потраченные на резиденцию "Династия" и полученные преступным путем. В частности, предлагали купить документы, которые якобы подтверждали законное происхождение средств.

Такой вид должны были иметь дома "Династии" извне / Скриншоты 24 Канала

По данным НАБУ, для строительства резиденции "Династия" в Козине использовали почти 9 миллионов долларов США. Эти средства получены от деятельности преступной организации, возглавляемой "Карлсоном", в частности от работы так называемой прачечной, в которой обеспечивалось аккумулирование и легализация денежных средств, поступавших из различных источников, в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме". В целом участниками "Династии" при строительстве резиденций было легализовано отмывание средств на более 460 миллионов гривен.

Интересно! После огласки медиа по строительству резиденции "Династия" владельцы резиденции пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и объекты незавершенного строительства. И ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП, наложив арест на земельные участки и 5 объектов незавершенного строительства в Козине. Кроме этого, когда детективы и прокуроры проводили осмотр коттеджного городка, на одного из экспертов давили, чтобы он не проводил исследования.

Что говорит сам Ермак?

Вечером 11 мая СМИ написали, что с экс-главой ОП проводят следственные действия. Впоследствии официально стало известно, что Ермаку вручили подозрение.

Но с журналистами он отказался общаться, сказав, что предоставит комментарий, когда завершатся следственные действия. Так же не сказал, получил ли подозрение.

Никаких домов, по словам Ермака, у него нет – только квартира и авто. А на вопрос, было ли у него псевдо "Хирург", ответил, что его имя – Андрей Ермак, других нет.