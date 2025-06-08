Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для ABC News.

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Украина защитила своих людей

Дроны, которые атаковали аэродромы на территории России, были нацелены на стратегическую авиацию врага. Именно эти самолеты противник использует для обстрелов ракетами, которые уносят жизни людей и разрушают гражданскую инфраструктуру. Так 34% из всех имеющихся самолетов-ракетоносителей были уничтожены и, вероятно, не смогут в ближайшее время наносить массированные удары.

Мы имеем аналитику, что уничтожили 34% их стратегических самолетов. И особенно те самолеты, которые они использовали для атак на нашу гражданскую инфраструктуру, людей, детей. Они убили много людей, речь идет не о сотнях – речь идет о тысячах,

– отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что операцию в любой момент могли бы отменить, если бы Россия согласилась на прекращение огня. Однако именно такие операции, по словам украинского лидера, будут готовиться дальше, ведь Украина не знает, какие планы по продолжению войны имеет страна-агрессор. Любые действия противника не будут оставаться без ответа.

Президент отметил, что Россия в дальнейшем наносит по Украине ракетные удары и оправдывает свою агрессию якобы "возмездием" за операцию "Паутина". Кремль дает приказы бить по гражданским объектам, чтобы нанести украинцам еще больше страданий.