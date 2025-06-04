Действительно ли такие удары могут повлиять на ракетные обстрелы РФ по Украине, рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков для "РБК-Украина", передает 24 Канал.

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Как повлияет "Паутина" на обстрелы Украины

Олег Катков считает, что удары по российской авиации действительно могут повлиять на ракетные обстрелы Украины.

Конечно. Довольно мало самих ракетоносителей ракет Х-101. Очень спекулятивные оценки есть. В общем под вопросом, сколько у них вообще этих самолетов. Потому что есть разная категория. Есть бумажный показатель, он уже отличается. Одни источники – 40, другие – 60. Этот промежуток. Это бумажное количество. Просто сколько у них есть машин в принципе,

– рассказал главред Defense Express.

Он заметил, что от общего бумажного количества нужно отминусовать "трупы" – те самолеты, которые не в летном состоянии и уж точно никуда не полетят. Они нужны только для запасных частей.

Что же касается Ту-95, которые остались у России, то не все они могут нести ракеты Х-101. Часть этих бомбардировщиков немодернизированные и несут только Х-555, которые оккупанты используют ограниченно, потому что они уже не производятся.

Также Катков уверен, что операция "Паутина" настолько качественно планировалась, что скорее всего были поражены только самолеты в летном состоянии, которые применялись для ракетных ударов по Украине – речь идет именно о тех, которые несут Х-101.

Если у врага уменьшилось количество носителей ракет Х-101, то меньше ракет он может запустить,

– отметил Катков.

Что касается потерь, то по Ту-160 информация более точная. Этих бортов выпущено очень мало. Сейчас в России есть 12 – 18 таких самолетов.

5 из них находятся на ремонте, обслуживании и модернизации. Также некоторые борта еще стоят на авиабазах и ждут своей очереди.