Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов. Он отметил, что пока не знает, когда и как именно это произойдет.

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Путин потерпит поражение

"Путин сказал, что они доведут "операцию" до конца. Я могу сказать, что победоносно она доведена до конца не будет. "Операция" безусловно закончится для его режима неудачей", – заметил Зубов.

Российский политолог заявил, что Путина ждет поражение: смотрите видео

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