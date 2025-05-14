Первоисточником фейковой новости стал анонимный X-аккаунт HungaryBased. Параллельно с этим "информационным вбросом" 10 мая, в субботу, на аккаунте распространили видеосюжет с кадрами где, к украинской границе направляются колонны венгерской бронетехники, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Также читайте "Мы готовы к диалогу": Венгрия объяснила срыв переговоров о нацменьшинствах с Украиной

Кто распространяет фейковую информацию об операции "Турул"

HungaryBased регулярно публикует провокационные сообщения о "возвращении Закарпатья" Венгрии. Впрочем, как утверждает ЦПД, аккаунт не имеет никакого отношения к венгерским медиа или государственным структурам.

Такие вбросы выгодны России. Их задача – это создать напряженную ситуацию между Украиной и соседними государствами. Распространяя подобные фейки о якобы "территориальных претензиях", россияне и их прокси пытаются сталкивать украинцев и венгров. Это их традиционная стратегия,

– отмечают в ведомстве.

Обратите внимание! Фейковая информация о стягивании техники к границе появилась на следующий день после того, как Служба безопасности Украины 9 мая впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства.

Какова реакция Министерства обороны Венгрии

Министерство обороны Венгрии уже дало ответ на фейковую новость и распространенное в сети видео с бронетехникой в Будапеште. Здесь все оказалось гораздо проще, колонны техники действительно были, но такая активность связана с фестивалем Ludovika - ежегодным публичным мероприятием, который в этом году проходил 9 – 10 мая.

Фестиваль Ludovika посвящен правоохранительным органам, трехдневный фестиваль также дополнили военные выступления. В кампусе Людовика были расположены бронемашина Gidrán, танк Leopard 2A4HU и боевая машина пехоты KF-41 Lynx.

Кроме того, другие материалы из фейкового сообщения стали архивные видео с учений Adaptive Hussars 23, которые происходили в ноябре 2023 года.

Переговоры между Венгрией и Украиной о нацменьшинствах на Закарпатье

12 мая, в понедельник, между Украиной и Венгрией должны были пройти консультации по вопросу нацменьшинств в Закарпатской области, но венгерская сторона их отменила. Впрочем Венгрия заявила, что в дальнейшем готова к диалогу, но через определенное время.



Причиной отмены называют якобы проведенная на Закарпатье спецоперация по задержанию шпионов 9 мая, которая якобы "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать нерешенные вопросы", утверждает заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Левенте Мадьяр.