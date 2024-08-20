Зеленский объяснил этот момент во время своего выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа", информирует 24 Канал.

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Почему Киев не предупредил мир о Курской операции

Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышал, что мы планируем именно такую операцию, сказал бы, что это нереально и что это – пересечение якобы наиболее красной из всех красных линий, которые есть в России. Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, реальный успех наших военных "говорит сам за себя" – активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность главы Кремля Владимира Путина уберечь его территорию "очень красноречивы". Гарант убежден, что активная превентивная защита является наиболее эффективным противодействием и обеспечением реального осложнения ситуации для России.

Добавим, что, украинский лидер сказал о "чрезвычайно важной идеологической смене".

"Вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по России, которая царила в оценках войны некоторыми партнерами, рассыпалась на днях где-то под Суджей. Когда наши украинские защитники жизни действуют именно так, крепко, храбро, и когда операция действительно надежно подготовлена, Путину не остается ничего", – сказал президент.

Он добавил, что теперь мир видит, что это "действительно срабатывает" – не только на временно оккупированной территории Украины, но и на землях страны-агрессора. Как заявил президент, мир видит, что "все в этой войне зависит только от смелости".

Глава государства отметил, что важно, чтобы партнеры были синхронными с Украиной.

И тогда у России не останется никакого другого шага, кроме справедливого мира. Мы должны принуждать Россию всеми силами и вместе с партнерами к миру,

– резюмировал Зеленский.