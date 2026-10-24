Планы россиян по окружению Славянска и Краматорска полностью сорваны, – Жорин

Планы россиян по окружению Славянска и Краматорска полностью сорваны / 22-я ОМБр, иллюстративное
Силы обороны Украины в ходе операции "Вивальди" полностью сорвали планы российских войск по окружению Славянска и Краматорска. Защитники уничтожили наступательную группировку противника и вынудили его перейти к обороне.
Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.
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Что известно о ситуации вокруг Славянска и Краматорска
Российские войска планировали окружить Славянск и Краматорск "клещевым маневром", чтобы впоследствии выбить украинские силы из этих населенных пунктов.
Однако в ходе операции "Вивальди" украинские подразделения полностью ликвидировали одну из таких наступательных группировок противника.
В результате активных действий Силы обороны не только остановили продвижение российских сил, но и отбросили противника назад. В настоящее время оккупационные войска в зоне ответственности подразделений корпуса вынуждены отказаться от наступательных действий и сосредоточиться исключительно на попытках стабилизации линии фронта и удержании уже занятых позиций.
Своими действиями мы заставили врага перейти к режиму попыток стабилизации и удержания уже имеющихся позиций. И, очевидно, нанесли им серьезный моральный удар, который можно наблюдать в истериках различных "z-блогеров"
Как ранее сообщалось на нашем сайте, потери российской армии в ходе операции "Вивальди" превысили 8 тысяч человек убитыми и ранеными, а еще 270 оккупантов попали в плен.
Одним из главных результатов стало срывание стратегических планов России по захвату Донецкой области. Выход Третьего армейского корпуса к реке Черный Жеребец также позволил сократить линию фронта и занять более выгодные оборонительные позиции.
Важным элементом успеха операции стало системное уничтожение логистики оккупантов, в частности бензовозов и складов с топливом, что лишило врага возможности эффективно применять технику и средства радиоэлектронной борьбы.
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