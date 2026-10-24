Планы россиян по окружению Славянска и Краматорска полностью сорваны, – Жорин

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

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Что известно о ситуации вокруг Славянска и Краматорска

Российские войска планировали окружить Славянск и Краматорск "клещевым маневром", чтобы впоследствии выбить украинские силы из этих населенных пунктов.

Однако в ходе операции "Вивальди" украинские подразделения полностью ликвидировали одну из таких наступательных группировок противника.

В результате активных действий Силы обороны не только остановили продвижение российских сил, но и отбросили противника назад. В настоящее время оккупационные войска в зоне ответственности подразделений корпуса вынуждены отказаться от наступательных действий и сосредоточиться исключительно на попытках стабилизации линии фронта и удержании уже занятых позиций.

Своими действиями мы заставили врага перейти к режиму попыток стабилизации и удержания уже имеющихся позиций. И, очевидно, нанесли им серьезный моральный удар, который можно наблюдать в истериках различных "z-блогеров"– отметил Жорин.

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Как ранее сообщалось на нашем сайте, потери российской армии в ходе операции "Вивальди" превысили 8 тысяч человек убитыми и ранеными, а еще 270 оккупантов попали в плен.

Одним из главных результатов стало срывание стратегических планов России по захвату Донецкой области. Выход Третьего армейского корпуса к реке Черный Жеребец также позволил сократить линию фронта и занять более выгодные оборонительные позиции.

Важным элементом успеха операции стало системное уничтожение логистики оккупантов, в частности бензовозов и складов с топливом, что лишило врага возможности эффективно применять технику и средства радиоэлектронной борьбы.