Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в разговоре с CBS сказал, что Курская операция была неожиданной и несколько авантюрной. Конечно, она имеет свои результаты, но есть и нюансы.

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Достижения и вызовы Курской операции

Это большой психологический удар по российскому мышлению, в частности по Путину, ведь впервые со времен Второй мировой войны украинцы проникли на российскую территорию,

– считает Милли.

Но, к сожалению, захваченная Украиной территория – лишь точка на карте России. И есть опасность того, что враг сосредоточит силы и отрежет украинских бойцов.

"Это по крайней мере одна из возможностей, которая вполне может произойти в ближайшие месяцы", – так Милли прокомментировал вероятное российское контрнаступление на Курщине.

Каким может быть ход войны

Украина использует ATACMS, чтобы поразить российские военные объекты, и бьет по складам боеприпасов. И настойчиво просит разрешения бить по российским тылам. А Путин надеется и дальше забрасывать наше государство УАБами и пушечным мясом.

"Путин реализует стратегию длительной войны, полагаясь на численное преимущество, чтобы медленно уничтожить Украину. Президент Владимир Зеленский пытается сократить войну, вернув ее на российскую землю", – говорится в материале.

Медийщики отметили: Зеленский надеется, что бойцы удержат территории на Востоке, пока продолжается операция на Курщине. Но США могут и не предоставить достаточно оружия.

Он пошел на просчитанный риск, чтобы укрепить свои позиции для того, что, по его мнению, может стать началом переговоров, возможно, в следующем году (...) Вероятность того, что Россия военной силой захватит Украину, очень маловероятна, но вероятность того, что Украина военной силой заставит вывести, скажем, пару сотен тысяч российских войск, также очень мала,

– подытожил Марк Милли.