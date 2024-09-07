Об этом заявили Директор ЦРУ Билл Бернс и глава Ми-6 Ричард Мур на сцене фестиваля FTWeekend в Лондоне. Это первый случай, когда оба руководителя американской и британской разведок появились вместе на публичном мероприятии за всю историю 77-летнего партнерства по обмену разведданными.

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Как в ЦРУ и Ми-6 оценили Курскую операцию ВСУ

Журналисты Financial Times отметили, что Директор ЦРУ Билл Бернс сказал, что Курская операция является "значительным тактическим достижением", которое повысило моральный дух украинцев и выявило слабые стороны России.

В то же время глава Ми-6 Ричард Мур сказал, что наступление на Курск было "типично смелым и смелым шагом украинцев попытаться изменить игру". Однако он предупредил, что "еще слишком рано говорить о том, как долго силы Киева смогут контролировать территорию России, которую они заняли".



По данным журналистов, руководители американской и британской разведок говорили, что они назвали "беспрецедентным диапазоном угроз международному мировому порядку": от войны Путина в Украине и кампании диверсионных операций России по всей Европе до роста Китая и быстрых технологических изменений.



Относительно России руководители Ми-6 и ЦРУ сказали, что нет никаких признаков того, что контроль Путина над властью ослаб. Но было бы неправильно "путать крепкую хватку власти со стабильной хваткой", сказал Ричард Мур, особенно потому, что вторжение на Курск принесло войну домой простым россиянам.

Оба также сказали, что было бы неправильно воспринимать угрозы Путина по ядерной эскалации легкомысленно, но что Запад не следует пугать без надобности.

Отвечая на вопрос о том, отправлял ли Иран России баллистические ракеты малой дальности, глава ЦРУ Билл Бернс сказал, что это "означает драматическую эскалацию". Мур сказал, что если бы Россия действительно использовала иранские ракеты в Украине вместе с беспилотниками, которые Тегеран уже поставил, это было бы "очень очевидно".