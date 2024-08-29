Об этом министр иностранных дел Украины заявил СМИ перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, информирует 24 Канал.

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Кулеба рассказал, что показала операция Сил обороны на Курщине

"Мы в очередной раз продемонстрировали, что те, кто говорит о страхе эскалации, в основном используют этот аргумент только для того, чтобы не принимать решений, какие нужны Украине",– сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина еще раз доказала свою способность побеждать Россию.

Украина добилась этих результатов вопреки всем и всему: всем, кто утверждал, что ситуация безнадежна, что победа невозможна, что Россия в конце концов преуспеет, и что стратегию следует пересмотреть. Все эти аргументы были разбиты так же молниеносно, как русские войска в Курской области,

– указал дипломат.

Он подчеркнул, что голоса скептиков притихли, а союзникам нужно продолжать действовать эффективно и претворять в жизнь смелые решения.