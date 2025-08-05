В подкасте "Воин свободы" эксклюзивно для 24 Канала Анна рассказала, как стала добровольцем. Также она поделилась, как ей удается совмещать свою творческую деятельность с военной.

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Как стала "пиратом"?

Анна объяснила, что ее путь добровольца начался с того, что она собирала деньги, потом начала ездить к военным с мини-концертами. Позже пошла на курсы тактической медицины, немного полетала на FPV-дронах. Однако она считала, что этого мало.

"У меня была цель в месяц собирать 200 тысяч. Так мы закрывали два миллиона за год, но мне все равно мало. И я пошла на курс фотолета – отсюда началась моя разведывательная жизнь добровольца, "пирата", – отметила Анна.

К слову. Фотолет – БПЛА-средство в виде крыла, который летит и каждую секунду фотографирует. Когда это средство возвращается, нужно выгрузить все фотографии, рассмотреть их, ведь на них могут быть зафиксированы места вражеских позиции. Это нужно перенести на карту и отправить их операторам FPV-дронов.

Анна рассказала, откуда взялось название "пират".

Крайний раз ехали на блокпосте, и нас остановили. Я говорю, что привлечено гражданское лицо, "пират". Он сказал, чтобы отошли в сторону и потом по рации: "Ты знаешь, кто такой "пират"?",

– вспомнила доброволица.

Она уже почти год работает оператором БПЛА, совмещая военную жизнь и гражданскую.

"Начнем с того, что моя работа – это петь. У меня своя кавер-группа, которая до сих пор функционирует. Как мы знаем, сезон свадеб у нас летом, поэтому летом, к сожалению, я зарабатываю деньги, чтобы потом ездить на фронт "пиратом". Такая моя жизненная пирамида зарабатывания денег", – объяснила вокалистка творческого объединения МУР.

Анна работает оператором БПЛА, когда, по ее словам, не имеет работы в гражданской жизни. Может на три недели – месяц уезжать. Потом берет неделю паузы и снова возвращается.

У нас та плавающая история, потому что все добровольцы, которые "пиратами" ездят, тоже имеют свои работы. Мы подстраиваемся друг под друга – кто с кем и когда может ездить,

– отметила она.

В ее обязанности входит летать, разведывать, смотреть, подсвечивать. Сначала она фотографировала фотолетом, была четвертым номером, потом стала третьим. Со временем ее пересадили на разведокрыло, которое смотрит здесь и сейчас. Анна была вторым номером, потом первым и доросла до командира группы.

"У меня вся коммуникация с ударными группами, с нашим главным командиром, который "нарезает" нам задачи, отвечаю за своих "детишек". На самом деле я еще действующий первый номер, потому что в каких-то важных миссиях беру ответственность на себя, сажусь за первый номер и они мне помогают", – подчеркнула оператор БПЛА.

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Почему на фронте нехватка "глаз"?

Анна сказала, что работает на многих направлениях. Группу могут перебросить на самые горячие, где нужны "глаза". Сейчас очень много "ударников" – FPV-дронов. Это, по ее словам, уже как пехота, а "глаз" мало.

Была такая ситуация. Сидим в прифронтовом городе за столиком, к нам подсаживается военный и говорит: "Я услышал, что вы разведка. Вы можете нам дать "глаза", пожалуйста. Нам так надо "глаза". Я говорю: "Давайте познакомимся, пообщаемся и скажете, что вам надо",

– рассказала Анна.

Недостаток "глаз" связан с тем, что они являются угрозой для врага. Он начинает, так же как и мы, сбивать их FPV-дронами, следить за экипажами. А если много "глаз" в небе, то ты, как подчеркнула оператор БПЛА, как на ладони.

Не хватает и самолетов, и рук. Рук реально не хватает, это скажут любые военные,

– подчеркнула она.

Анна рассказала, что пока поставила на паузу вопрос официального оформления в армию. Хотя полгода назад очень сильно хотела, однако туда, где она планировала служить, не берут девушек. Поэтому решила пока продолжить работать "пиратом".