В ответ немецкий парламент проголосовал за поддержку Украины тяжелым вооружением.

Опять этот проклятый Путин всех обыграл.

Читайте ВСУ перехватывают инициативу: россияне массово отказываются воевать в Украине

Медведев начал угрожать

И чтобы немецкие депутаты не сомневались, что они поступили правильно, вышел из запоя карликовый алкоголик Медведев и пригрозил парламенту Германии тем, что он повторит судьбу парламента Гитлера.

Это уж чтобы наверняка прислали все, что есть, а чего нет, купили и прислали. И чтобы немцы не сомневались, когда их будут шантажировать по оплате газа рублями.

Важно Для Украины есть прекрасная новость, даже две

Медведев угрожает миру / Фото Getty Images

Воронежу время волноваться

Гениальные стратеги. Если Европа не готова к эмбарго, нужно сделать именно эмбарго, как можно скорее. Если бы этого не сделали россияне, это сделали бы солдаты НАТО. Где-то такая идея, судя по всему.

И, да, они там миру ядерной бомбой угрожают все чаще. Я бы на месте Воронежа взволновался...

Интересно – Пионтковский назвал месяц, когда может закончиться война: смотрите видео