ОПОРА заявляет о нарушениях на довыборах в 87-м округе прав избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления.

Сайт организации общественной сети ОПОРА обнародовал предварительное заявление относительно результатов голосования на промежуточных довыборах народного депутата в округе № 87.

В заявлении отмечается, что ситуация, которая сложилась на довыборах, требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических манипуляций с избирательной документацией.

Наблюдатели ОПОРЫ настаивают на расследовании всех без исключения версий относительно причин несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

Особенностью проблемной ситуации является то, что данные протоколов УИК повторного подсчета голосов не совпадают лишь в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Александра Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателях, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации.

ОПОРА требует от Национальной полиции Украины обнаружить и обнародовать все доказанные факты, которые касаются процесса хранения и охраны избирательных бюллетеней в помещении окружной избирательной комиссии, в присутствии ее членов и субъектов избирательного процесса в помещении ОИК на разных этапах подведения итогов голосования.

В общественной сети также обеспокоены отсутствием публичной реакции Службы безопасности Украины на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса в адрес ее подразделения относительно возможного вмешательства в процесс суммирования голосования и призывают СБУ обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений в здании, в котором размещается ОИК № 87.

Кроме того, ОПОРА обратилась в ЦИК воспользоваться своими полномочиями и обеспечить оперативное реагирование на проблемы процесса подведения итогов голосования и результатов выборов.

Напомним, партия "За будущее" обнародовала заявление, в котором призвала Президента Украины, министра внутренних дел и Генерального прокурора Украины немедленно вмешаться в ситуацию в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства в избирательном округе № 87.