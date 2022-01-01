В своем поздравлении Зеленский говорил о достижениях выдающихся украинцев.

Важно Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2022 годом: онлайн

Президент решил вспомнить о тех, кто все время независимости строит и творит Украину.

Кто принял участие в новогоднем поздравлении Зеленского

Глава государства пригласил присоединиться к праздничному мероприятию, которое состоялось в Мариинском дворце, пилотов вертолета Airbus H145 Виталия Цапка и Василия Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца.

Малыша за 45 минут доставили из Ужгорода в детское кардиохирургическое отделение медучреждения Львова для неотложной операции. Львовские врачи спасли ребенка.

К поздравлению президента также присоединился пилот самолета "Мрия", Герой Украины Сергей Трошин. Борт под его руководством доставил вакцину против коронавируса и медицинские средства в десятки стран мира.



Самолет "Мрия" / Фото "Слово и дело"

На новогодние торжества были приглашены:

шахтер из Краматорска Евгений Александров, который "ежедневно спускается под землю, чтобы нам было светло и тепло",

технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака, которая "ежедневно работает, чтобы нам было сытно и вкусно",

строитель моста в Запорожье Александр Ластовьяк и металлург из Днепра Андрей Шолков – те, "кто плавит металл, и те, кто строят из него мосты, которые объединяют Украину".

Также в поздравлении Владимира Зеленского принял участие учитель физики Илья Гельфгат, который более 30 лет преподает в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Он подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад. Многие его ученики получили научные степени.

Глава государства отметил и достижения украинских спортсменов и их тренеров. Так, на праздничном мероприятии в Мариинском дворце присутствовали:

дзюдоистка Дарья Белодед и ее тренер Светлана Кузнецова,

гребец-каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан,

гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским,

легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой,

борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких.

Принял участие в новогоднем поздравлении и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также 10-кратный паралимпийский чемпион, параплавец, Герой Украины Максим Крипак.

Обратите внимание! На Паралимпиаде 2020 года он получил 7 медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. По итогам летних Паралимпийских игр 2020 года Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом.

К участию в поздравлении также были приглашены те, кто, как отметил Глава государства, в этом году сделали миллионы прививок, повели уникальные операции по трансплантации органов.

Те, благодаря кому кто-то снова может жить, снова дышать и снова любить,

– сказал Зеленский.

Всего за один новогодний стол с президентом пригласили:

медсестру, которая 20 лет работает в детской поликлинике,

женщину, которая все 30 лет независимости находится в декрете и является мамой 19 детей,

девушку, которая после смерти родителей стала мамой для десяти братьев и сестер,

детей-победителей международных олимпиад и конкурсов, чьи рисунки украсят уникальный космический аппарат, который будет изучать Юпитер,

девочку, которая спасла четырех братиков и сестричек,

донора, чья кровь спасла полторы тысячи человек,

изобретателей,

ученых,

водителей,

переселенку из Донбасса, которая является первой украинкой, покорившей 7 самых высоких вершин на семи континентах.

Миллионы вас, что вместе является одним большим "мы". Настолько большим, что в мире нет здания, где можно было бы собрать всех. Наконец вас увидят все. Наконец Украина познакомилась между собой. И наконец я могу каждому и каждой лично сказать спасибо, – сказал глава государства.

Далее президент кратко перечислил все победы украинцев за 2021 год и вместе со всеми приглашенными посчитали последние секунды до начала нового 2022 года.

Поздравление Владимира Зеленского с Новым годом: смотрите видео